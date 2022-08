Haaland disse asneira na flash, foi avisado e pediu desculpa... com outro palavrão

A carregar o vídeo ...

Haaland teve, este domingo, a estreia de sonho na Premier League ao apontar dois golos no triunfo do Manchester City sobre o West Ham (2-0) e, após o apito final, foi chamado à flash, onde, com o entusiasmo, deixou escapar uma asneira. Ora, depois de ter sido alertado para a linguagem, o norueguês resolveu pedir desculpa... com outro palavrão. (: Sky Sports)