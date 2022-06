A carregar o vídeo ...

Haaland, um dos mais recentes reforços do Manchester City para a temporada 2022/23, está a passar férias em Espanha e foi apanhado numa praia em Marbella a 'dar uns toques' com um grupo de jovens. De resto, o avançado norueguês já se encontrou com Joaquín, e o resultado... só podia ter sido um . (: AS)