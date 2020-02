Haaland não pára de surpreender: o vídeo que já é viral e mostra o norueguês a bater tudo e todos

A carregar o vídeo ...

Erling Haaland tornou-se destaque terça-feira por uma jogada, na partida da Champions entre o Borussia Dortmund e o PSG, na qual demonstrou ser um jogador com um sprint poderoso. Como brincadeira, a televisão norueguesa mostrou outras provas com o avançado do B. Dortmund, num vídeo que rapidamente se tornou viral. Até John Travolta fica espantado!