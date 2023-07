A carregar o vídeo ...

Erling Haaland celebra esta sexta-feira o 23.º aniversário, os companheiros de equipa do Manchester City cantaram-lhe os parabéns e ofereceram-lhe um bolo. O avançado agradeceu, mas recusou-se a soprar as velas... A equipa dos citizens está no Japão, numa digressão de pré-época. (Vídeo Manchester City)