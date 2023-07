A carregar o vídeo ...

Erling Haaland, que na época passada marcou 52 golos pelo Manchester City, entrou na segunda parte do jogo particular que os citizens disputaram este domingo no Japão, diante dos Yokohama Marinos, e em apenas 7 minutos marcou um golo. O clube inglês venceu por 5-3 e Haaland, que acabaria por bisar, foi eleito o homem do jogo. (Vídeo Twitter)