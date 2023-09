A carregar o vídeo ...

Erling Haaland aceitou o desafio do fotógrafo escocês, David Yarrow, e protagonizou uma sessão fotogrática nos fiordes da Noruega, vestido de viking. A ideia é vender as fotos e apoiar uma instituição de caridade norueguesa, escolhida pelo avançado do Manchester City. (Vídeo Instagram/David Yarrow)