Halo voltou a salvar vidas: assustador acidente marca GP da Grã-Bretanha de Fórmula 2

Criticado antes de ser colocado em cena, o dispositivo Halo voltou este domingo a cumprir a função para que foi desenhado: salvar vidas. Tudo aconteceu estra manhã, logo no arranque da corrida de Fórmula 2 do Grande Prémio da Grã-Bretanha, quando o israelita Roy Nissany e o norueguês Dennis Hauger se tocaram à chegada de Vale. Hauger levou a pior, ficou com a roda frontal direita danificada e viu-se incapaz de travar. Entrou na relva e, depois de subir o corretor, acabou em cima do carro do seu oponente. Apesar de todo o aparato, ambos os pilotos saíram ilesos deste choque, muito por culpa da ação do Halo...