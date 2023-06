Hamilton e o arranque de Alonso no Canadá: «As reações dele estão um pouco lentas, é fruto da idade»

A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton brincou com Fernando Alonso no final do Grande Prémio do Canadá. Em causa esteve a ultrapassagem que o britânico fez ao espanhol logo após a largada da corrida que aconteceu no último domingo. "As reações dele estão um pouco lentas, é fruto da idade", atirou o heptacampeão mundial, que não se viu livre de uma resposta de Alonso, que estava bem ao seu lado: "Áustria, em duas semanas!", disse. [Vídeo: Fórmula 1]