Harry Kane à beira das lágrimas... num teste a asas de frango picantes

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que o seu futuro está em dúvida, Harry Kane decidiu aceitar um desafio que o deixou... à beira das lágrimas. O avançado inglês do Tottenham foi convidado para o programa 'Wings of Death', onde no meio de uma conversa sobre a sua carreira ia provando diferentes tipos de molhos picantes em asas de frango. Kane até começa bem, mas quando o picante surgiu... a 'coisa' ficou tensa. Até ao ponto de, a experimentar um dos últimos molhos, soltar um bem claro "não consigo sentir nada. Isto simplesmente está a queimar tudo na minha boca".