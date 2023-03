Harry Kane recebeu mensagem de Tom Brady após fazer história por Inglaterra: «O GOAT...»

A carregar o vídeo ...

Harry Kane fez história por Inglaterra esta quinta-feira ao tornar-se no melhor marcador da seleção dos três leões, com 54 golos marcados. Após o triunfo inglês diante de Itália, o avançado do Tottenham recebeu uma mensagem de Tom Brady, ex-jogador de futebol americano, que Kane assumiu ser uma das suas "inspirações". "O GOAT...", começou por referir o jogador inglês surpreendido ao saber quem lhe ia enviar esta mensagem, algo que quer dizer 'o melhor de todos os tempos' em português. [Vídeo: Twitter England]