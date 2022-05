A carregar o vídeo ...

Se é para festejar um título de campeão nacional, pois que seja em grande e com os adeptos! Levando isso muito à letra, Hazard pediu o telemóvel de um adepto do Real Madrid que estava junto do autocarro dos merengues enquanto estes percorriam as ruas da capital espanhola a celebrar e devolveu-o com imagens... bem diferentes! [Vídeo Twitter]