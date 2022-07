A carregar o vídeo ...

Henrique Araújo e Petar Musa, avançados do Benfica, convidaram esta sexta-feira os adeptos benfiquistas a comparecerem, no domingo, no estádio da Luz para assistir ao treino aberto ao público que a equipa principal vai realizar pelas 17 horas. [Vídeo: SL Benfica]