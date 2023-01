Henrique Araújo já fala aos adeptos do Watford: «Estou ansioso para ver-vos no sábado»

A carregar o vídeo ...

Apresentado esta segunda-feira como reforço do Watford por empréstimo do Benfica até ao final da presente temporada, o avançado português Henrique Araújo já tomou conta das redes sociais do clube do Championship para falar diretamente aos seus adeptos: "Olá, adeptos do Watford. Sou o Henrique. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso para ver-vos no sábado", disse o jovem ponta-de-lança. [Vídeo: Watford]