Henrique Araújo já fatura ao serviço do Watford. Os ingleses divulgaram imagens da estreia do português no treino da formação na qual será companheiro de equipa do ex-benfiquista João Ferreira, colega de formação nas águias. O internacional luso sub-21 surge a balançar as redes e mostra-se apto a ser chamado.