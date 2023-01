A carregar o vídeo ...

De saída rumo ao Watford, Henrique Araújo partiu há pouco do Aeroporto de Lisboa para iniciar a sua aventura em Inglaterra. O avançado, de 21 anos, vai ser cedido até final da temporada ao emblema do Championship, que ocupa atualmente a 3.ª posição do segundo escalão. À partida, o jovem pertencente aos quadros do Benfica não prestou declarações.