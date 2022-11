Hernán Crespo fala de Enzo Fernández e emociona-se: «Vês a humildade, o trabalho, a seriedade...»

A carregar o vídeo ...

Hernán Crespo, antigo jogador argentino, agora treinador do Al-Duhail, no Qatar, emocionou-se ao falar de Enzo Fernández depois de o jogador do Benfica ter marcado um dos golos da seleção argentina ontem, diante do México, no Mundial. O antigo futebolista contou num programa de televisão que conhece a família de Enzo. (Vídeo ESPN Brasil)