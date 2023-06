Herrera, a festa de arromba de Neymar e a reação dos jogadores solteiros: «Parecia que tinham visto Jesus Cristo...»

A carregar o vídeo ...

Ander Herrera partilhou o balneário do PSG com Neymar e em entrevista à 'TyC Sports' foi desafiado a descrever a melhor festa que o brasileiro já tinha organizado: "Foi no aniversário dele. Vieram amigos e amigas do Brasil. Era uma confusão. Estávamos todos no piso de cima com as nossas mulheres, mas no piso de baixo... Tínhamos três ou quatro solteiros na equipa, e sempre que subiam diziam: 'Incrível!'. Parecia que tinham visto Jesus Cristo", explicou. (Vídeo: TyC Sports)