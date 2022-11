Higuaín sem dúvidas quanto ao substituto de Lo Celso na seleção argentina: «Colocaria Enzo Fernández»

A carregar o vídeo ...

A vida de Giovani Lo Celso complicou-se no último domingo, já que sofreu uma lesão na coxa direita, no Athletic Bilbao-Villarreal (1-0), que coloca em risco a sua presença no Mundial do Qatar. Mas o mal de uns é o bem de outros e a ausência do médio argentino pode abrir espaço ao benfiquista Enzo Fernández. É o que sustenta Gonzalo Higuaín. "É uma grande perda da nossa seleção. Atualmente, e pelo meu gosto pessoal, eu colocaria Enzo Fernández", atirou o antigo jogador, na Tyc Sports.