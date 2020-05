A carregar o vídeo ...

Membros da claque Super Dragões marcaram presença, esta segunda-feira, no arranque dos treinos do FC Porto, após pausa dos trabalhos face à pandemia de Covid-19. As cerca de duas dezenas de adeptos demonstraram apoio à equipa comandada por Sérgio Conceição e até entoaram o hino do clube, um momento capturado e partilhado pelo líder da claque, Fernando Madureira. [Vídeo: Instagram]