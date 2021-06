Hino nacional e uma 'lembrança' do Euro'2016 na receção de Portugal em Budapeste

A carregar o vídeo ...

A seleção portuguesa de futebol chegou esta quinta-feira ao quartel general em Budapeste sob o apoio de meia centena de adeptos, que não perderam a oportunidade de incentivar os campeões europeus para a caminhada no Euro'2020. Equipados a rigor, fosse com as cores lusas ou do FC Porto, os fãs nacionais estavam prontos para dar as boas-vindas à 'equipa das quinas', perante o olhar atento de alguns locais que se exercitavam, enquanto tentavam perceber qual o motivo de tanto alvoroço. Entre cânticos de Portugal, os adeptos não deixaram de entoar o hino nacional e ainda a música que ficou célebre no Euro'2016...