Histórico: Luke Littler apura-se para a final do Mundial de dardos com apenas 16 anos

Luke Littler, jovem de apenas 16 anos que participa pela primeira vez no Campeonato do Mundo de dardos, apurou-se esta terça-feira para a final da competição após derrotar Rob Cross, por 6-2, nas meias-finais. Com 16 anos e 346 dias, Luke Litter tornou-se o mais jovem finalista de sempre de um Mundial de dardos, superando o registo de Kirk Shepherd, com 21 anos e 88 dias, fixado em 2008. Frente a Rob Cross, o jovem prodígio registou uma média de 106.05 pontos, contra os 102.77 do inglês, que curiosamente se tornou campeão mundial também no seu ano de estreia, em 2018, quando tinha 28 anos. [Vídeo: PDC Darts/X]