«Hoje tomo banho com as chuteiras»: a insólita resposta de Aimar após receber chinelos do Boca Juniors

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do River Plate, Pablo Aimar é um dos convidados para o jogo de homenagem a Juan Román Riquelme, uma lenda do Boca Juniors. O encontro joga-se na Bombonera e todos os jogadores da equipa de Aimar (composta por antigos e atuais internacionais argentinos) receberam chinelos do Boca Juniors, mas o ex-Benfica garante que não os utilizará. O banho esse... será com as chuteiras postas.