Holloway leva o 'trash talk' a um outro nível: dá 'pancada' no rival e manda bocas para fora

Max Holloway derrotou este sábado Calvin Kattar num dos primeiros combates do ano no UFC e a verdade é que o norte-americano deu um verdadeiro show na Fight Island. Vindo de duas derrotas, Holloway entrou cheio de confiança e dominou Calvin Kattar de forma clara, deixando pelo meio momento surreais, como este, onde dava 'pancada' no oponente enquanto mandava bocas para o seu canto.