Homem invadiu um jogo de futebol amador numa scooter para protestar... contra o fogo-de-artifício

O Veenhuizen-Vitesse foi interrompido por um vizinho do campo dos visitados que não gostou de perceber que o clube da casa fez uso do fogo-de-artifício antes do encontro para incentivar a equipa, como se perceberia. O homem em causa, Wim Verhagen, deixou-se levar pela emoção e entrou com uma scooter no relvado do encontro de futebol amador na Holanda. Mas há um trauma familiar na génese deste protesto... Há uns anos, o pai Wim Verhagen viu a filha cair do cavalo e ficar inconsciente. O facto da pirotecnia ter deixado os cavalos excitados, faz o homem em causa transbordar de emoção e partir para o relvado. O Veenhuizen garantiu que não haverá mais fogo-de-artifício em jogos da equipa.