Homem que diz viver em 2027 visita o balneário do Valencia e pede desculpa... a Soler

Javier é por estas alturas uma das figuras mais populares na rede social 'TikTok'. E porquê? Então, o homem que diz ter nascido em Espanha afirma viver sozinho no Mundo, no ano de 2027, numa espécie de realidade alternativa. Com o objetivo de regressar 'à nossa realidade' e de comprovar que aquilo diz (e mostra) é verdade, Javier dedica-se a publicar vídeos naquela rede social onde revela aquele que será o seu quotidiano. Numa das mais recentes publicações, Javier, desafiado por um seguidor, entrou nas instalações do Valencia, onde acedeu ao balneário da equipa de Thierry Correia, Ferro e Gonçalo Guedes. No interior do espaço, é possível ver um equipamento de treino do Valencia, que supostamente seria de Carlos Soler, e que Javier não perdeu tempo em levar consigo. [Vídeo: Unicosobreviviente / TikTok]