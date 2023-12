Hooligans do Estrela Vermelha agridem adeptos do City: polícia sérvia procura 30 encapuzados

A carregar o vídeo ...

A imprensa inglesa avança que o Manchester City está a trabalhar com a polícia sérvia no sentido de identificar um grupo de 30 hooligans do Estrela Vermelha que atacou, com paus, adeptos do clube inglês num bar em Belgrado. Recorde-se que as duas equipas defrontaram-se ontem, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com os citizens a vencerem o jogo, por. (Vídeo Twitter)