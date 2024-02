Hóquei em patins: Jogadores de Benfica e Sporting pegados... no aquecimento

A carregar o vídeo ...

O dérbi de hóquei em patins começou a ferver... ainda no aquecimento. Meia hora antes do jogo iniciar, João Souto e Diogo Rafael estavam a conversar no meio-campo. A conversa rapidamente descambou no momento em que Nicolía e Nolito Romero chegaram e envolveram-se numa troca acesa de palavras. Os árbitros, a efetuar exercícios de aquecimento, tiveram de acalmar os dois jogadores, campeões do Mundo ao serviço da Argentina.