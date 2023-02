A carregar o vídeo ...

Hulk não escondeu a frustração no final do jogo do Atlético-MG com o Cruzeiro (1-1). O antigo avançado do FC Porto, capitão da equipa de Minas Gerais, disse que não conseguiu falar com o árbitro da partida, pois cada vez que tentava o juiz virava-lhe as costas... (Vídeo TNT Brasil/Twitter)