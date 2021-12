Hulk brilha na vitória do Atlético Mineiro e leva adeptos ao delírio

A carregar o vídeo ...

Hulk, ex-jogador do FC Porto, voltou a brilhar em nova vitória do já campeão brasileiro Atlético Mineiro diante do RB Bragantino. O internacional canarinho teve participação em dois dos quatro golos do galo no triunfo por 4-3. Hulk começou por fazer uma assistência de calcanhar, na jogada que deu o empate a três, e fechou a vitória do Atlético Mineiro com um grande golo. Vale a pena ver. [Vídeo: Twitter Atlético Mineiro]