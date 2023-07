A carregar o vídeo ...

O Atlético-MG perdeu com o Grémio (1-0), no Brasileirão, e no final Hulk lamentou que tivesse sido anulado um golo à sua equipa. O antigo jogador do FC Porto contou a conversa que teve com o árbitro, considerando que o juiz teve uma atuação "infeliz". (Vídeo TNT Brasil/Twitter)