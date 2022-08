A carregar o vídeo ...

Hulk lamentou, esta segunda-feira, a derrota do Atlético Mineiro frente ao Athletico Paranaense (2-3), que deixa a equipa a 13 pontos do líder Palmeiras à passagem da 21.ª jornada do Brasileirão. Após o apito final, o avançado brasileiro, ex-FC Porto, criticou a falta de maturidade e humildade do galo. (Vídeo: Rádio Itatiaia)