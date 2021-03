A carregar o vídeo ...

Depois de cinco meses sem competir, Hulk voltou aos relvados este domingo, atuando os 90 minutos diante do Uberlândia. Não marcou, é certo, mas o ex-FC Porto protagonizou um dos momentos mais falados do fim de semana no Brasil, quando num lance dividido colocou o corpo e projetou o adversário... para bem longe. É ver para crer!