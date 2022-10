Humorista britânico volta a fazer das suas: imitação perfeita de George Russell corre o Mundo

A carregar o vídeo ...

Conor Moore é conhecido como um dos melhores imitadores de vozes a nível global e aquilo que mostrou este fim de semana, à margem do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, confirma esse estatuto, e com um brilhante toque de boa disposição. É certo que tudo foi encenado, mas ao ouvir a voz de Moore ficamos a pensar que seria mesmo George Russell a falar com Toto Wolff. E, depois, a forma como tudo acaba... hilariante!