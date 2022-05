A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic chamou Rafael Leão durante os festejos do scudetto do Milan e, em alto e bom som, deixou muitos elogios ao avançado: "O nosso homem, o nosso fenómeno e o nosso futuro!", referiu o sueco, antes de destacar "a época brilhante" do português. (: Milan)