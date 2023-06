Ibrahimovic responde a assobios dos adeptos do Verona na despedida: «É o melhor momento do vosso ano»

A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic despediu-se este domingo dos relvados , aos 41 anos. Enquanto discursava para os adeptos do Milan em San Siro, o avançado sueco foi assobiado pelos apoiantes do Hellas Verona que se encontravam nas bancadas, e fez questão de parar para se dirigir aos mesmos: "Assobiem, assobiem, este é o melhor momento do vosso ano. Poderem ver-me", atirou. (: Milan TV)