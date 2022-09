Ilicic rescindiu com a Atalanta mas teve uma despedida em grande: guarda de honra e aplausos de pé

A carregar o vídeo ...

Josip Ilicic estava desde 2017 na Atalanta e é considerado uma das referências da história contemporânea do clube. O avançado, de 34 anos, acertou a rescisão por mútuo acordo com a formação de Bérgamo mas não foi apenas embora com uma mensagem nas redes sociais. O esloveno mereceu uma guarda de honra dos companheiros de equipa e staff técnico do clube depois de 173 jogos oficiais pela Atalanta. Antes do encontro com o Torino, em casa, os adeptos aplaudiram o jogador de pé.