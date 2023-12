Imagens chocantes: lutador acaba com enorme hamatoma na cabeça após luta de boxe sem luvas

A carregar o vídeo ...

Um combate de boxe sem luvas denominado BYB 22, realizado em Denver, nos Estados Unidos, acabou com um dos lutadores em muito mau estado. Depois de ter sido sucessivamente atingido na cabeça, Mark Irwin - que defendia o título em peso galo - perdeu o duelo com Julio Tonori e, no final, o lado esquerdo da sua cabeça parecia inchar a cada segundo, além de sagrar da orelha. Mais tarde soube-se que sofreu uma fratura na mandíbula e no nariz. (Vídeo Twitter)