Imagens do interior da reunião e uma pergunta de António Costa que Pinto da Costa respondeu logo

A carregar o vídeo ...

António Costa reuniu esta terça-feira com Fernando Gomes, Tiago Craveiro, Pedro Proença, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas para discutir o regresso do futebol profissional. Nas imagens disponibilizadas pelo Canal 11, é possível ver o interior da reunião e uma pergunta do Primeiro-Ministro - presumivelmente sobre se o futebol alguma vez tinha sido tão afetado - que o presidente do FC Porto respondeu de imediato. Saiba as conclusões da reunião AQUI