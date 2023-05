A carregar o vídeo ...

A festa do título do Barcelona ficou estragada após adeptos do rival Espanyol invadirem o relvado depois do jogo e obrigarem os jogadores blaugrana a refugiarem-se no túnel de acesso ao relvado. Busquets, capitão do Barça, não gostou e tentou mesmo enfrentar os ultras da equipa adversária...