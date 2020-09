Imagens inéditas: Son e Lloris quase à pancada no balneário do Tottenham e a intervenção épica de Mourinho

A carregar o vídeo ...

A Amazon continua a divulgar imagens do documentário 'All or Nothing', que retrata a temporada passada do Tottenham. Desta feita, da discussão entre Lloris e Son Heung-min em pleno balneário dos spurs, ao intervalo de um jogo com o Everton. Os dois já se tinham desentendido em campo mas no balneário a coisa piorou, com muitos gritos à mistura. José Mourinho ajudou a separar os dois futebolistas e depois resolveu com um discurso sereno, de apelo à união.