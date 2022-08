Imagens que chocam no futebol brasileiro: polícias batem em adeptos ajoelhados e de costas

A carregar o vídeo ...

As imagens chegam do Brasil, durante o CSA-Náutico da 2.ª divisão daquele país. Vários apoiantes da equipa visitante envolveram-se, segundo o 'Globo Esporte', em conflitos com a polícia dentro do estádio Rei Pelé, e acabaram por ser expulsos das bancadas ao intervalo. Já fora do recinto, a polícia bateu nos adeptos em questão, enquanto estes se encontravam ajoelhados e de costas. (Vídeo: Twitter)