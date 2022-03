Imagens que já não impressionam: Adriano foi 'Imperador' e agora surge bêbado

A carregar o vídeo ...

Adriano já foi 'Imperador' mas o fim precoce de carreira surgiu face ao pouco profissionalismo do antigo avançado brasileiro. Numa favela e em cima de uma motorizada sem capacete, o jogador que se destacou no Inter Milão e Fiorentina surgiu agora bêbado num vídeo partilhado no tiktok, algo que já não surpreende tendo em conta os relatos conhecidos mais recentes da vida de Adriano.