«Imagina seres o Cristiano Ronaldo e o Maguire ser o teu capitão...»

Foi um 'desabafo' enquanto jogava FIFA22 online, mas o comentário de Alphonso Davies acabou por ter um enorme eco nas redes sociais. Tudo porque o lateral do Bayern Munique disse ser "estranho" ver Maguire como capitão de... Cristiano Ronaldo. "Imagina seres o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do século 21, e o Harry Maguire ser o teu capitão. Tem de se dirigir a ele como 'sim, capitão', ou algo do género. Não estou a dizer mal de Maguire, mas Ronaldo é que deveria ter a braçadeira de capitão"", afirmou [Vídeo Twitter]