Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, e Gary Neville, ex-defesa do Manchester United, comentaram na Sky o jogo em que os reds golearam os red devils, por, e no final a estação partilhou imagens da reação de ambos a cada golo marcado pelo Liverpool. Aos 5-0 Carragher até tirou uma selfie, a mostrar a sua alegria e a azia do amigo... (Vídeo Sky)