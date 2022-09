Imperdível: a reação das crianças israelitas assim que viram Messi e Mbappé a meia dúzia de metros

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Maccabi Haifa e Paris SG ainda não tinha começado e já estávamos perante uma das imagens mais fortes dos jogos desta quarta-feira na Liga dos Campeões. No momento em que as equipas subiam ao relvado para se perfilarem antes do apito inicial, as crianças israelitas eleitas para posarem para a fotografia oficial juntamente com os jogadores da formação parisiense não conseguiram conter a emoção de ver alguns dos seus ídolos a meia dúzia de metros. Messi foi quem mais carinho recebeu (entre abraços e gestos), mas Mbappé também não ficou atrás. [Vídeo: UEFA Champions League]