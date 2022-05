Imploraram e até se ajoelharam: adeptos do Real Madrid saíram do estádio e não puderam reentrar

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Real Madrid que saíram do Santiago Bernabéu antes dos 90 minutos tentaram voltar a entrar no estádio, mas a segurança não permitiu. Rodrygo marcou dois golos em cima do apito final e relançou os merengues na luta ela presença na final da Liga dos Campeões na partida. Houve quem implorasse, até de joelhos, mas nada feito. Os que saíram não conseguiram assistir ao prolongamento... (Vídeo El Desmarque/Twitter)