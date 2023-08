Impressionante: atleta português dá nas vistas com técnica surreal no lançamento do dardo

A carregar o vídeo ...

A competir nos Mundiais de atletismo em Budapeste, Leandro Ramos tornou-se numa das maiores figuras das últimas horas nas redes sociais, depois de uma autêntica 'acrobacia' durante a prova de lançamento do dardo. A técnica impressionante do atleta português - que terminou em 31.º - até mereceu elogios da própria página do World Athletics na rede social X: "A técnica de lançamento do dardo de Leandro Ramos é algo especial", pode ler-se na publicação. (Vídeo: X/World Athletics)