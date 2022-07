A carregar o vídeo ...

Palco mítico do futebol mundial, a Bombonera é um estádio com um ambiente bastante especial, muito por culpa da forma entusiasta como os adeptos do Boca Juniors apoiam a equipa. O estádio treme por completo e, a julgar por estas imagens, captadas pelos adeptos do Corinthians, até a própria estrutura... mexe com o apoio dos fãs. O vídeo é impressionante!