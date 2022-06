Impressionante: Elanga fica perto de atingir recorde do Mundo... num treino

A carregar o vídeo ...

Os jogadores do Manchester United seguem a preparação para a temporada 2022/23 e é caso para dizer que Elanga não está para brincadeiras. O avançado sueco saltou uma altura impressionante - 1,60 metros - durante um treino e, segundo o 'The Sun', ficou a apenas dez centímetros de atingir o recorde do Mundo, de 1,70. Aliás, os festejos que se seguiram... dizem tudo.