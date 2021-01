Impressionante: festa do Palmeiras ainda antes do jogo começar e ignorando Covid-19

A carregar o vídeo ...

São imagens impressionantes do que aconteceu ainda antes do início do jogo entre Palmeiras e River Plate, em que a formação brasileira garantiu presença na final da Libertadores . Milhares de adeptos acompanharam o autocarro da equipa, orientada pelo português Abel Ferreira , do hotel ao estádio. Milhares nas ruas, ignorando a pandemia de Covid-19 e o facto do Brasil ser um dos países com mais casos (8 195 637) e mortes (204 690).